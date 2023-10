Il monitor Samsung Odyssey OLED G8 curvo è in sconto al prezzo minimo storico per offerte Prime

Sono iniziate le promozioni della Festa delle Offerte Prime e questo significa che vi sono tantissimi sconti pronti per voi su Amazon Italia. Uno dei prodotti più interessanti è il Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G8 curvo. Il prezzo in offerta è €949. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 1.349€. Il prezzo attuale è il migliore di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G8 è curvo (1800 R). Si tratta di un pannello da 34 pollici in WQHD (21:9, 3440 x 1440) con HDR10+ e frequenza di aggiornamento fino a 175 Hz. Il tempo di risposta è di 0.1 ms e supporta Freesync Premium, Flicker Free, Eye Saver Mode, Game Mode e Auto Source Switch+. Le uscite sono Mini-Display Port, Micro HDMI e USB-C.