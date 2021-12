Monster Hunter: Capcom sta iniziando a prepararsi per il 20° anniversario del 2024

Come da tradizione di fine anno, la testata giapponese Famitsu ha chiesto ai più famosi sviluppatori giapponesi di svelare i propri piani e le proprie ambizioni per il 2022. Una delle persone intervistate è stata Ryozo Tsujimoto di Capcom, l'uomo a capo del franchise Monster Hunter, il quale ha svelato che la compagnia sta iniziando a prepararsi per il 20° anniversario della saga, che arriverà nel 2024.

Tsujimoto ha detto, in traduzione: "Nel 2022, prima di tutto vorrei pubblicare Monster Hunter Rise Sunbreak, che è previsto per l'estate, e fare in modo che sia di qualità. Inoltre, la serie di Monster Hunter celebrerà il proprio 20° anniversario nel 2024, quindi dovrei iniziare a fare le dovute preparazioni per varie cose, a breve."

Uno dei mostri di Monster Hunter Rise: Sunbreak

Il 20° anniversario sarà un momento importante per la saga e per certo preparare tutti gli eventi per tale evento sarà complesso: è un bene che Capcom abbia intenzione di prepararsi già nel corso del 2022. Nel corso del prossimo anno, in primavera precisamente, avremo anche modo di scoprire nuove informazioni su Monster Hunter Rise Sunbreak.

La saga, ricordiamo, è nata su PS2 per spostarsi su vari altri sistemi di gioco. Monster Hunter ha ottenuto grande successo negli ultimi anni con il capitolo World, pubblicato su PlayStation, Xbox e PC, e con il capitolo Rise, pubblicato su Switch e in arrivo su PC.