Monster Hunter Riders annunciato da Capcom per iOS e Android

Capcom ha annunciato Monster Hunter Riders, un nuovo capitolo della celebre serie di action RPG sulla caccia ai mostri, appositamente sviluppato per iOS e Android e atteso per questo inverno in Giappone.



Monster Hunter Riders sarà un free-to-play, giocabile gratuitamente ma contenente micro-transazioni, attualmente in preorder su App Store e Google Play ma solo per quanto riguarda il Giappone. Rimaniamo dunque in attesa per capire i piani di Capcom per quanto riguarda l'arrivo del gioco anche in occidente, che dovrebbe comunque avvenire nel prossimo futuro.



Monster Hunter Riders sembra essere uno spin-off della serie regolare Monster Hunter, che condivide con questa alcuni aspetti dell'impostazione generale oltre che l'universo di riferimento. La storia racconta di una grande calamità che in passato venne affrontata dai Ten Great Dragon Knights, creando una connessione tra umani e mostri, destinata però nuovamente a spezzarsi nel continente di Felgia, dove si svolge il gioco.



In Monster Hunter Riders ci troviamo a collezionare e addestrare i mostri per farli combattere e portarceli dietro all'interno delle quest. Probabilmente, è nella raccolta di mostri che si cela il meccanismo delle micro-transazioni, ma attendiamo comunque di saperne di più da Capcom.