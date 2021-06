Monster Hunter Rise: t-shirt a tema col gioco Capcom per Switch disponibili su UNIQLO

Monster Hunter Rise è un grande successo e i giocatori Nintendo Switch si stanno divertendo ad affrontare la grandi creature, in rispetto al nome della saga. Se volete dimostrare la vostra passione anche mentre non giocate, potete indossare qualche capo di abbigliamento a tema. Ora, UNIQLO propone alcune maglie, sia per adulti che per bambini.

Ci sono sei diversi tipi di T-Shirt per adulto a tema Monster Hunter Rise attualmente disponibili, al prezzo di 14.90 euro. Sono disponibili in colore verde, bianco, beige, nero e azzurro, con diversi tipi di stampe che includono i simboli delle armi, personaggi del gioco e varie scritte. Qui sotto potete vedere un esempio.

Monster Hunter Rise

Inoltre, come detto, ci sono anche capi di abbigliamento per bambini. In questo caso si tratta di quattro T-Shirt: una bianca, una nera, una verde e una cachi. Anche queste propongono diverse stampe, una delle quali propone il nome del gioco e un'artwork. Le magliette per bambino costano 9.90 euro.

Si tratta di proposte dal design semplice ma piacevole, perfette per i fan di Monster Hunter Rise. Potete vedere voi stessi i vari modelli a questo indirizzo.

