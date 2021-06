Death Stranding: Director's Cut su PS5 classificato sull'ESRB: uscita vicina?

Death Stranding: Director's Cut è stato già classificato sul catalogo dell'ESRB, ovvero l'Entertainment Software Rating Board, l'ente americano che si occupa della catalogazione del software per fasce d'età in base ai contenuti, cosa che potrebbe significare un'uscita non lontana per il gioco su PS5.

Death Stranding Director's Cut per PS5 è stato annunciato alla Summer Game Fest 2021 qualche giorno fa, ma oltre al teaser trailer di presentazione non sono stati diffusi dettagli precisi sull'essenza di questa riedizione, che verosimilmente dovrebbe sfruttare il potenziale aggiuntivo fornito da PS5 in qualche modo.

Il video stesso è molto particolare, tutto giocato su un riferimento evidente a Metal Gear Solid che dimostra come Hideo Kojima abbia voluto come al solito scherzare con le voci di corridoio e i rimandi auto-referenziali, presentando invece la riedizione con upgrade next gen di Death Stranding.

Possiamo aspettarci un miglioramento tecnico in termini di risoluzione e frame-rate, molto probabilmente, ma essendo un Director's Cut è possibile che vengano aggiunti anche nuovi contenuti, oltre alla probabile inclusione di DLC vari.

Non è stata annunciata ancora una data di uscita ufficiale, ma il fatto che Death Stranding: Director's Cut sia stato classificato dall'ESRB fa pensare che la sua uscita non sia lontana e possa ricadere facilmente entro la fine del 2021, in attesa di ulteriori informazioni.

Da notare anche come l'unica versione registrata al momento sia quella per PS5, anche perché probabilmente l'upgrade potrebbe essere applicato direttamente alla versione PC, sebbene non sia chiaro se la nuova edizione sia gratis per chi possiede già quella iniziale, se i salvataggi siano trasferibili o che altro.