Monster Hunter Wilds per PS5 è in offerta su Amazon per il Prime Day

Le offerte del Prime Day di Amazon 2025 sono un'occasione ghiotta per i videogiocatori, che possono ampliare la propria raccolta approfittando di tantissime offerte su titoli di ogni genere. Ad esempio, al momento Monster Hunter Wilds in versione PS5 è in promozione con il 15% di sconto rispetto al prezzo mediano. Se siete interessati, potete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo o cliccando sul box sottostante. Il prezzo medio di Monster Hunter Wilds è di 58,99 euro, mentre quello proposto per il Prime Day è di 50,26 euro, il più basso mai registrato per questo prodotto come venduto e spedito direttamente da Amazon.