Mortal Kombat 1: il beta test è stato esteso per questo fine settimana

NetherRealm ha deciso di estendere il beta test previsto per questo fine settimana su Mortal Kombat 1: non si tratta di un allungamento molto rilevante, ma gli sviluppatori hanno deciso di allungare di qualche ora la prova eseguibile sul picchiaduro in questione.

La beta chiusa può essere giocata solo da coloro che hanno effettuato il preorder di Mortal Kombat 1, ed è prevista per questo fine settimana da oggi, 19 agosto, fino al 21 agosto, come riferito anche in occasione della pubblicazione del trailer dedicato alla beta nei giorni scorsi.