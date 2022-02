MotoGP 22 classificato in Brasile per console e PC, annuncio imminente?

MotoGP 22 è apparso nel database della rating board del Brasile, suggerendo così un possibile annuncio imminente da parte di Milestone.

Come riporta TwistedVoxel, il gioco è stato classificato in Brasile per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, insomma le maggiori piattaforme presenti sul mercato, incluse quelle old gen. La scheda informativa non offre ulteriori dettagli sul nuovo gioco della serie.

MotoGP 22, la scheda della rating board brasiliana

Al momento tutto tace sui social di Milestone, tuttavia la classificazione dalla rating board brasiliana suggerisce un possibile annuncio ufficiale di MotoGP 22 nei prossimi giorni.

Gli ultimi due capitoli della serie sono usciti durante il corso del mese di aprile, dunque i tempi potrebbero essere maturi per l'arrivo di una nuova iterazione della serie. Non resta che attenere un un eventuale annuncio ufficiale da parte di Milestone, che a questo punto potrebbe non farsi attendere a lungo.

Rimanendo nel reame dei rumor, a quanto pare Batman: Arkham Asylum, City e Knight potrebbe arrivare su Nintendo Switch in una raccolta.