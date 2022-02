Mason Greenwood rimosso da FIFA e PES dopo le accuse di stupro e violenza

Konami e FIFA hanno confermato che Mason Greenwood è stato rimosso dai giochi di calcio della serie PES e FIFA, in seguito alle accuse di stupro a lui rivolte.

Greenwood, giocatore del Manchester United, è stato arrestato il 30 gennaio per sospetto stupro e aggressione di una giovane donna, la sua fidanzata, che ha svelato al mondo quanto da lei subito.

In una dichiarazione a Eurogamer.net, Konami ha confermato la sua rimozione fino a nuovo avviso. "Alla luce delle gravi accuse mosse contro Mason Greenwood, il giocatore sarà rimosso dai nostri titoli calcistici fino a nuovo avviso. Parlando precisamente di PES 2021 su mobile, gli utenti che non lo possiedono non possono ottenere il giocatore, ma chi già lo possiede non subirà alcuna conseguenza. Konami condanna la violenza di qualsiasi tipo. Mentre le indagini della polizia sono in corso, sarebbe inappropriato commentare ulteriormente".

Mason Greenwood

Greenwood è stato anche eliminato da FIFA 22 di EA. Una dichiarazione di Electronic Arts al Manchester Evening News afferma: "Mason Greenwood è stato rimosso dalle squadre attive in FIFA 22 ed è stato anche sospeso dall'apparire nei pacchetti FIFA Ultimate Team (FUT) e Ultimate Draft".

Il Manchester United ha detto che "non condona qualsiasi tipo di violenza", e ha confermato che Greenwood non tornerà ad allenarsi o a giocare partite fino a nuovo avviso.

