Halo Infinite è fuori dalla top 5 dei più giocati su Xbox e dalla top 100 di Steam

Nonostante l'ottima accoglienza al lancio, Halo Infinite nel giro di pochi mesi è uscito dalla top 5 dei giochi più giocati su piattaforme Xbox e dalla top 100 di Steam, segno delle difficoltà del comparto multiplayer a tenere incollati i giocatori nonostante la formula free-to-play.

Come riporta Forbes, Halo Infinite attualmente risulta sesto tra i titoli più giocati su Xbox. Nello specifico attualmente la top 10 è così composta:

Fortnite Call of Duty: Warzone GTA 5 Apex Legends Roblox Halo Infinite Rainbow Six Siege Forza Horizon 5 NBA 2K22 Destiny 2 Minecraft Madden NFL 22

Halo Infinite, il casco con orecchie da gatto è uno dei più gettonati nel multiplayer

Su Steam invece attualmente Halo Infinite spesso risulta fuori dalla top 100 dei più giocati. La rivelazione di Forbes lo piazza al 117° posto, mentre nel momento in cui scriviamo a noi risulta 96°. Tuttavia dai dati di SteamCharts è innegabilmente che la popolazione attiva del gioco sia calata drasticamente rispetto al lancio del multiplayer. Detto questo, i dati relativi a Steam non offrono un quadro completo della popolarità del gioco su PC, dato che è disponibile anche tramite l'app di Xbox per Windows.

I motivi del calo di interesse dei giocatori potrebbero essere molteplici, come ad esempio il sistema di progressione criticato dagli utenti al lancio, un Negozio che non ha mai convinto del tutto, nonché i problemi a cui nel tempo 343i è dovuta correre ai ripari, come ad esempio quelli della modalità BTB. A ciò poi si aggiungono le lamentele per il cross-play obbligatorio tra PC e console.

Inoltre c'è da considerare che il panorama attuale dei giochi multiplayer sembra favorire sempre di più il genere battle royale, con gli FPS più tradizionali che faticano a primeggiare con colossi come Fortnite, Apex Legends e Warzone, pur ritagliandosi una loro nicchia. Ad esempio, nella top 10 di Xbox non ci sono neppure Call of Duty: Vanguard e Battlefield 2042.

E voi, state ancora giocando al multiplayer di Halo Infinite? Fatecelo sapere nei commenti.