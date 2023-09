Motorola presenta edge 40 neo, moto g84 e moto g54, i nuovi smartphone giovani e colorati

Siamo stati invitati da Motorola presso lo Spazio Lenovo per scoprire i nuovi smartphone che andranno a completare la lineup 2023 dello storico marchio americano. Si tratta del motorola edge 40 neo, moto g84 e moto g54 , tre nuovi dispositivi pensati per essere colorati e accattivanti , coi giovani in mente, ci vien da pensare, soprattutto vedendo l'attenzione riposta nel packaging, ai temi ambientali e soprattutto al prezzo.

motorola edge 40 neo

Il motorola edge 40 neo Caneel Bay

Il motorola edge 40 neo è il telefono di punta del lotto. Si tratta del più recente modello della serie edge e riprende dai fratelli maggiori lo schermo curvo e alcune caratteristiche tecniche di pregio. Parliamo, per esempio, della certificazione IP68, del sensore fotocamera Ultra Pixel da 50MP con tecnologia di messa a fuoco istantanea all-pixel, del processore MediaTek Dimensity 7030, 12GB di RAM e della batteria da 5000mAh con ricarica rapida TurboPower da 68W. Il tutto a 399,90 euro con la possibilità di supervalutare il proprio usato di 100 euro.

A colpire del motorola edge 40 neo è la cura riposta nel packaging e nello stile, che danno a questi device una personalità e riconoscibilità superiore alla media. Partiamo dai colori, scelti in collaborazione con Pantone. Oltre al classico nero (chiamato Black Beauty), abbiamo un verde acqua e un blu (rispettivamente certificati come Soothing Sea e Caneel Bay) davvero belli da vedere, anche grazie alla pelle vegana utilizzata per il retro.

Sembrano dettagli secondari, ma non sono da sottovalutare la cura per il packaging, a partire dalla confezione tutta in cartone, inchiostro di soia e plastica riciclata e la fragranza Firmenich racchiusa al suo interno, che donerà allo smartphone un piacevole odore che vi accompagnerà per le prime ore di utilizzo.

La grande novità di questo modello è la cover 100% vegetale e sostenibile di agood company, un'azienda svedese che produce materiali che sembrano plastiche, ma fatti interamente con componenti vegetali. La cover, ovviamente, è dello stesso colore dello smartphone.

L'impressione è quella che motorola si sia concentrata nello sviluppare un telefono bilanciato, puntando tutto sulla sua personalità, toccando le corde giuste (colori, design, attenzione alla confezione) per risaltare tra la concorrenza.

Scheda tecnica motorola edge 40 neo