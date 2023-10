Mouse Razer Viper Ultimate in sconto con le offerte Amazon Prime

Sono iniziate le promozioni della Festa delle Offerte Prime e questo vuol dire che ci sono tantissimi sconti pronti per voi su Amazon Italia. Uno dei prodotti da acqusitare se siete videogiocatori da PC è il mouse Razer Viper Ultimate. Il prezzo in offerta non è tanto diverso dal solito sconto, ma se volete risparmiare qualche euro aggiuntivo allora è il momento. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 149,99€, ma con le Offerte Amazon Prime è possibile acquistarlo a 82,99€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il mouse Razer Viper Ultimate nasce per gli esport: con il suo peso ultra leggero da 74 grammi, il prodotto in questione non lesina sulla precisione e velocità grazie al sensore ottico da 20.000 DPI, ideale anche per i giocatori più esigenti. Nonostante tutto, il mouse è anche wireless, e la batteria è in grado di garantire ottime prestazioni per 70 ore consecutive.