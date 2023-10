Smartphone Motorola Edge 40 in sconto per le offerte Amazon Prime

Sono iniziate le promozioni della Festa delle Offerte Prime e questo vuol dire che ci sono tantissimi sconti pronti per voi su Amazon Italia. Uno dei prodotti è lo smartphone Motorola Edge 40 con display curvo. Il prezzo in offerta è il minore di sempre. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 449,99€, ma con le Offerte Amazon Prime è possibile acquistarlo a 399,99€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Lo smartphone Motorola Edge 40 vanta un display curvo pOLED FHD+ a 144 Hz, una fotocamera da 50 MP e una selfie cam da 32 MP e una batteria a lunga durata da 4400 mAh compatibile con la ricarica rapida TurboPower da 68 Watt.