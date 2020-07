Mr. Day live con i Mates su Twitch

Domenica 28 giugno i Mates, il gruppo di creators più celebre d'Italia, sono andati live su Twitch assieme a Mr. Day, il brand specializzato nella produzione di Muffin e Ciambelle. È stata la prima volta che questo marchio è andato in diretta sulla celebre piattaforma di streaming di Amazon.

Andiamo a scoprire l'iniziativa:

Mr. Day, fa parte della piccola schiera di Brand pionieri che hanno deciso di approdare sulla piattaforma di Twitch. Accompagnerà tutte le 4 live con i propri speciali Muffin, divenendo il "break-partner" dell'evento.

Quello del 28 giugno è stato solo il primo dei 4 appuntamenti in "Live Twitch" che vedranno protagonisti St3pNy, Surry, Anima e Vegas, in altre parole i Mates, in compagnia di altri amici gamers che intratterranno la popolosa community con leggendarie sfide su Fortnite ed interessanti aneddoti sul mondo dei videogames.

Twitch è la principale piattaforma di livestreaming al mondo. Si tratta di un canale che sta letteralmente spopolando fra i più giovani, grazie a più di 15 milioni di utenti attivi al giorno. Il suo scopo principale è quello di permettere ai propri utenti di condividere in tempo reale i video delle loro sessioni di gioco con i videogame più conosciuti e apprezzati.

Questa attività va ad inserirsi all'interno del nuovo piano di comunicazione digital di Mr. Day, finalizzato ad incrementare l'Awareness del Brand e dei prodotti nei confronti della GenZ.

Nel caso in cui vogliate seguire le nuove iniziative di Mr. Day, vi consigliamo di seguire il loro Canale Instagram.

La notizia è stata redatta in collaborazione con Mr.Day.