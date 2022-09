MSI Back to School: sconti per monitor, PC desktop e non solo per settembre 2022

Siamo a settembre ed è il mese del ritorno a scuola. MSI, al pari di altri grandi marchi, propone per questo motivo gli sconti "Back to School", focalizzandosi su tanti prodotti tecnologici che possono essere utili sia agli studenti che ai videogiocatori più incalliti. Tra le offerte troviamo monitor, PC desktop e non solo.

Per la lista completa delle offerte, potete fare affidamento alla pagina ufficiale dello store di MSI, a questo indirizzo.

Se volete qualche indicazione, però, tra i monitor in offerta potete trovare il MPG Artymis 323CQR: questo pannello VA curvo da 32 pollici propone una risoluzione WQHD (16:9) con frame rate fino a 165 Hz e 1 ms di tempo di risposta. Dispone anche di tecnologia Gaming Intelligence, per ottimizzare la visualizzazione dei giochi. Il prezzo in offerta è 479€.

MSI Back to school

Se cercate invece un PC desktop di alto livello, allora dovreste dare un'occhiata al MEG Aegis Ti5 12VTE-076IT. Monta una CPU Intel Core i9-12900K, 3.2GHz, 6,16-Core, una RAM da 128 GB, una GPU GeForce RTX 3090, un SSD da 2 TB e un HDD da 3 TB. Il prezzo finale è 3.999€, dopo lo sconto. Si tratta di un computer pensato "per l'esperienza da gaming definitiva".

Se siete in cerca di componenti, potete trovare a sconti superiori al 50% prodotti come il MEG Z590 ACE GOLD EDITION, il MEG Z590 UNIFY e il MEG Z590 GODLIKE. Inoltre, in lista trovate anche una sedia da gaming come la MAG CH120, con il 23% di sconto.