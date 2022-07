MultiVersus: come funziona la rotazione dei personaggi gratis? Ce lo spiega Warner Bros

In risposta ai dubbi della community di MultiVersus, Warner Bros Games ha spiegato nel dettaglio come funziona la rotazione dei personaggi gratis, assicurando che se anche in futuro un personaggio non sarà più disponibile gratuitamente tutti i progressi ottenuti non andranno perduti.

L'open beta di MultiVersus è disponibile da ieri per tutte le piattaforme, riscuotendo in poche tantissimo successo, tanto che è il miglior lancio di sempre di un gioco Warner Bros. su Steam.

Ci sono tuttavia alcune perplessità legate alla line-up dei personaggi gratuiti, ovvero quelli disponibili fin da subito che non necessitano di essere sbloccati tramite la valuta di gioco e premium, che a quanto pare non è fissa, ma piuttosto cambierà periodicamente.

Ad esempio, durante l'early access della beta i giocatori potevano vestire i panni di Jake, Harley Quinn, Taz e Shaggy. Ora l'accesso gratuito a questi personaggi non è più disponibile e sono stati rimpiazzati da Finn, Garnet, Superman e Raindog.

A tal proposito è intervenuto Nikki Grantham di Warner Bros Games, che nel server Discord ufficiale di MultiVersus ha spiegato nel dettaglio come funziona la rotazione dei personaggi gratuiti, affermando che avverrà ogni due settimane e assicurando che i progressi fatti con un lottatore in anteprima non andranno persi.

"Con l'inizio dell'open beta, inizia anche la rotazione dei personaggi gratuiti in anteprima", ha detto Grantham. "A partire da oggi avremo una nuova selezione del nostro roster che sarà gratuita per tutti i giocatori e cambierà ogni due settimane."

"I progressi che ottieni con questi personaggi, a partire dall'Early Access, verranno salvati, quindi quando torneranno disponibili nella rotazione o se li sbloccherete con la valuta in-game potrete continuare da dove eravate rimasti."

Grantham ha inoltre ribadito che pur trattandosi di un'open beta, tutti i progressi dei giocatori di MultiVersus verranno trasferiti nella versione completa quando sarà disponibile.

"In futuro la progressione dei personaggi non verrà ripristinata. Tutti i personaggi saranno sempre sbloccabili con l'oro guadagnabile nel gioco quando usciranno dalla rotazione gratuita dell'anteprima del personaggio."