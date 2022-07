MultiVersus: LeBron annunciato con trailer, Rick & Morty confermati

MultiVersus ha visto la conferma di LeBron e Rick & Morty al San Diego Comic-Con 2022. Pochi minuti dopo è arrivato il trailer ufficiale per il celebre giocatore di basket, entrato nell'universo Warner Bros. con Space Jam: New Legends.

Come saprete, abbiamo provato MultiVersus in early access e il brawler free-to-play ci ha ben impressionato grazie al ricco roster, a un gameplay sorprendentemente tecnico e a un netcode che al momento appare molto solido.

Caratteristiche che tutti potremo provare con mano grazie all'open beta del gicoo, che sarà accessibile a partire dal 26 luglio e consentirà di sperimentare anche l'appena annunciato LeBron, che a quanto pare ha parecchio da dire.

MultiVersus, LeBron

MultiVersus, Rick e Morty

"Warner Bros. Games ha annunciato che tre nuovi personaggi si aggiungeranno al roster in continua evoluzione di MultiVersus: si tratta della stella del basket LeBron James (Space Jam: New Legends) e del duo Rick Sanchez e Morty Smith, provenienti dalla celebre serie animata Rick e Morty", si legge nel comunicato stampa.

"Oggi è stato pubblicato un nuovo trailer del gameplay che permette di dare un primo sguardo a LeBron James nel gioco, dove comparirà con le sue fattezze nella tenuta del film Space Jam: New Legends."

"In MultiVersus, LeBron è il compagno di squadra definitivo, in grado di adattarsi a qualunque stile di gioco e di sfoderare insuperabili mosse di pallacanestro, dalle schiacciate agli alley-oop, passando per gli assist, i rimbalzi e molto altro. LeBron diventerà disponibile con l'inizio dell'open beta di MultiVersus, il 26 luglio."

"Rick Sanchez, il geniale scienziato, porterà una serie di nuove abilità in MultiVersus, molte delle quali useranno la sua celebre spara-porte e potranno essere combinate in modo strategico con altri trucchetti, come l'evocazione di Mr. Miguardi."

"Morty Smith, il nipote teenager di Rick e compagno di innumerevoli avventure, avrà una combinazione di abilità basate sui lanci e contrattacchi, tra cui armi con granate e l'abilità di lanciarsi ai nemici."

"Morty sarà disponibile dall'inizio della Stagione 1 di MultiVersus, il 9 agosto. Anche Rick farà parte della Stagione 1 a partire da una data che sarà condivisa successivamente."