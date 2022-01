Nacon MG-X Pro, trailer del controller mobile per Xbox Cloud

Nacon ha presentato con un trailer il nuovo controller mobile MG-X Pro, disegnato per utilizzare i giochi in streaming di Xbox Cloud sui terminali iOS e Android.

Il cloud gaming nel 2021 ha compiuto sostanziali passi in avanti, e il servizio Microsoft offre grandi vantaggi per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, che possono provare in un istante i titoli del catalogo prima di scaricarli su PC o console.

Il controller di Nacon si pone tuttavia come una soluzione di spessore anche per giocare in mobilità, qualora magari ci si ritrovi a passare molto tempo fuori casa oppure per qualche motivo si desideri ricorrere alla portabilità anche fra le mura domestiche.

"Dotato di tutte le funzionalità di un controller di gioco ufficiale, l'MG-X Pro di NACON offre a tutti i fan di Xbox un'esperienza di gioco ottimale su smartphone. Il vano regolabile si fissa saldamente a qualsiasi dispositivo Android con schermo fino a 6,7 pollici (152,4 mm)", si legge sul sito ufficiale.

"Si connette al telefono tramite Bluetooth e, grazie alla batteria ricaricabile incorporata, garantisce fino a 20 ore di gioco. Goditi i tuoi giochi preferiti senza scendere a compromessi per quanto riguarda il comfort e la precisione."