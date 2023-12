Naoki Yoshida è convinto che il cloud sostituirà le console da qui a dieci anni

La fine della guerra

Superare il concetto di piattaforme segnerà la fine delle contrapposizioni fra appassionati, facendo la felicità tanto dei giocatori quanto degli sviluppatori, sostiene Yoshida, che immagina una situazione simile possa concretizzarsi da qui ai prossimi dieci anni.

Allora non ci sarà più bisogno di console, visto che si potrà accedere ai giochi in streaming senza le attuali problematiche di latenza e compressione: una prospettiva che in questo momento non è ancora realizzabile appunto per via della velocità limitata delle connessioni e di un numero di server insufficiente per soddisfare la domanda.