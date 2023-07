Naraka: Bladepoint, gli abbonati a Xbox Game Pass riceveranno la Deluxe Edition

Tutti gli abbonati a PC e Xbox Game Pass riceveranno una conversione gratuita della Standard Edition di Naraka: Bladepoint alla più invitante Deluxe Edition, che include una serie di extra.

Dal 13 luglio 2023 il battle royale diventerà free-to-play in concomitanza con il lancio su PS5 e, visto che il gioco è incluso nel Game Pass, NetEase Games ha deciso di eseguire un upgrade delle copie stanard disponibili nell'abbonamento.

Nello specifico grazie alla Deluxe Edition i giocatori riceveranno le due skin leggendarie per armi "Lacerator" e "White Viper Spear", 300 Hero Coin, che i giocatori possono utilizzare per ottenere nuovi eroi giocabili e 10 Immortal Treasure, che includono vari oggetti cosmetici per la personalizzazione dei personaggi.

Coloro che invece hanno acquistato Naraka: Bladepoint su piattaforme Xbox riceveranno un quantitativo di oro equivalente all'edizione che avevano comprato.