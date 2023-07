Call of Duty: Modern Warfare 2, 4,4 milioni di copie vendute su PlayStation nella prima settimana

Call of Duty: Modern Warfare 2 ha totalizzato 4,4 milioni di copie vendute sulle piattaforme PlayStation durante la prima settimana, andando così a intercettare circa il 30% degli incassi realizzati dal gioco al lancio.

I dati provengono da alcuni documenti presentati nel corso dell'udienza fra Microsoft e la FTC, e sembrano smentire il grafico secondo cui Call of Duty non sarebbe così speciale per PlayStation, visto che lo sparatutto Activision ha superato FIFA 23 in termini di vendite su PS5 e PS4.

Considerando che Call of Duty: Modern Warfare 2 è stato il miglior lancio di sempre per la serie, con incassi vicini al miliardo di dollari, il gioco dovrebbe aver portato nelle casse di Sony qualcosa come 300 milioni di dollari solo nella prima settimana.