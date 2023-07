Betrayer è gratis su GOG, riscattatelo e sarà vostro per sempre

GOG ha messo a disposizione un nuovo gioco gratis per tutti gli utenti. Si tratta di Betrayer , un'avventura horror in prima persona pubblicato nel 2014 che ora potrete aggiungere alla vostra libreria per sempre.

Un'avventura horror in prima persona

Caratterizzato da uno stile grafico in bianco e nero, Betrayer è un'avventura horror in prima persona ambientata nel Nuovo Mondo all'inizio del XVII secolo. Salpato dall'Inghilterra con la prospettiva di unirvi a una colonia sulla costa della Virginia, il protagonista del gioco invece di trovare una comunità fiorente si ritroverà in una landa desolata dove regna il silenzio e inquietanti creature.

La nostra missione sarà quella di sopravvivere e indagare in questo sfortunato insediamento per scoprire cos'è successo e come riportare la pace e l'ordine. Per farlo dovremo sfruttare a nostro vantaggio delle meccaniche stealth e un arsenale composto da moschetti, archi, balestre e tomahawk.