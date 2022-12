Naraka: Bladepoint è gratis fino al 26 dicembre, su PC

Naraka: Bladepoint, in versione PC, può essere scaricato e giocato gratis fino al 26 dicembre, attraverso un'iniziativa promozionale che punta ad espandere la base d'utenza eliminando qualsiasi barriera d'accesso iniziale, anche se permangono gli eventuali acquisti all'interno del gioco.

Uscito nell'agosto del 2021 su PC e arrivato successivamente, nel giugno del 2022, anche su Xbox Series X|S, il titolo è attualmente disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass.

Per dieci giorni, dunque, sarà possibile provarlo gratuitamente, al di là ovviamente dei prodotti che si acquistano all'interno dello shop in-game, i quali restano a pagamento.

Si parla soprattutto di personaggi, armi ed elementi cosmetici, che hanno un'importanza non secondaria all'interno del gameplay di Naraka: Bladepoint. In ogni caso, viene così rimosso il prezzo d'acquisto iniziale, dunque il gioco diventa tranquillamente giocabile completamente senza spendere, al di là di eventuali acquisti in-game.

Il 22 dicembre 2022, in base a quanto riferito da 24 Entertainment, il gioco verrà portato anche su Xbox One, mentre è stato organizzato anche un evento cross-over con il franchise Nier di Square Enix. Con oltre 6 milioni di copie vendute, la base di utenti è già molto ampia, considerando anche tutti coloro che si sono poi aggiunti attraverso Xbox Game Pass, dunque chi sfrutterà questa promozione per testare il gioco troverà già un mondo online decisamente popolato.