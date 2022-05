Naraka: Bladepoint Mobile annunciato per iOS e Android

Dopo il successo riscosso su PC, il battle royale Naraka: Bladepoint si prepara a colonizzare anche il mercato mobile con una versione realizzata ad hoc per dispositivi iOS e Android, chiamata Naraka: Bladepoint Mobile. L'annuncio è arrivato dal NetEase Connect e accompagnato da un trailer di presentazione che potrete visualizzare di seguito. Da oggi inoltre è disponibile Takeda Nobutada, un nuovo eroe per il roster di Naraka: Bladepoint

Stando ai dettagli rivelati finora, Naraka: Bladepoint Mobile non si tratta di un semplice porting della versione PC per iOS e Android, ma piuttosto è stato sviluppato da zero tenendo in mente l'hardware mobile, dunque con controlli, interfaccia utente, telecamera e altri elementi adattati appositamente per giocare con comandi touch e su uno schermo di piccole dimensioni, offrendo al tempo stesso una grafica dettagliata.

Il gioco non ha ancora una data di uscita ufficiale ma dovrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi. Volendo è possibile pre-registrarsi tramite il sito ufficiale a questo link (attualmente non ancora attivo).

Naraka: Bladepoint è un battle royale per sessanta giocatori che si danno battaglia con un ampio arsenale di armi da breve e lunga distanza e sfruttando la grande mobilità dei personaggi, in grado di usare rampini e tecniche di parkour per muoversi velocemente nelle mappe. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra recensione di Naraka: Bladepoint.