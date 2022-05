PlayStation VR2: novità a breve da Sony per Jeff Grubb, nuovo State of Play all'orizzonte?

Molto presto Sony potrebbe svelare nuovi dettagli su PlayStation VR2, il visore per la realtà virtuale di PS5, stando alle fonti di Jeff Grubb, giornalista di VentureBeat e noto per avere diversi contatti all'interno dell'industria videoludica. Non è da escludere dunque uno State of Play o un evento simile dedicato alla periferica nel giro delle prossimo settimane.

La soffiata è arrivata durante l'ultimo episodio del podcast Grubbsnax, dove Grubb afferma di aver sentito dei "brontolii" sul fatto che Sony "molto presto" presenterà nuovi dettagli per PlayStation VR2 in maniera più sostanziosa rispetto a quanto fatto durante la GDC e il CES 2022. A suo avviso il visore sarà il protagonista di un evento dedicato, dunque uno State of Play o qualcosa di molto simile.

PlayStation VR2

Trattandosi di indiscrezioni senza conferma ufficiale raccomandiamo come al solito di prendere il tutto con le pinze. Detto questo, attualmente ci sono diversi dettagli da definire di PlayStation VR2, come prezzo, data di uscita e quali progetti sono in cantiere per la periferica presso i PlayStation Studios e le terze parti, quindi una presentazione dedicata esclusivamente al visore di PS5 non sembra un'ipotesi azzardata. Staremo a vedere.

Rimanendo in casa Sony, un annuncio di lavoro pubblicato dai ragazzi di PlayStation London Studio suggerisce che il nuovo gioco PS5 online a cui stanno lavorando avrà un setting fantasy.