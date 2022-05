The Batman e la serie Arkham di Rocksteady, un confronto possibile?

Vediamo fino a che punto videogiochi e cinema riescono a incontrarsi all'interno del panorama mediale attuale, sempre più ibridato, in questo forse non troppo azzardato confronto fra The Batman e la serie Arkham .

Fresco di uscita dalle sale e di conseguente debutto in home video, The Batman, il colossale film dedicato all'uomo-pipistrello con Robert Pattinson, diretto da Matt Reeves, ha fatto molto parlare di sé. Pur andando a richiamare principalmente i fumetti DC, il film sembra non essere scevro da "influenze" videoludiche, in special modo legate all'esperienza di Rocksteady con la sua tetralogia di Batman Arkham.

La paura come arma

The Batman: una maschera, un'icona

The Batman ha portato sul grande schermo un Bruce Wayne diverso dal solito, più giovane, snello, cupo e solitario. Senza fare spoiler di sorta (anche perché sono superflui all'analisi che vogliamo ricavare), il miliardario di Gotham City che tutti abbiamo imparato a conoscere negli anni è più sfumato, quasi accennato, messo in secondo piano da una personalità chiusa ed enigmatica, che preferisce l'ombra della sua gotica dimora alla luce dei riflettori. L'esatto opposto di quanto si dimostra essere il Batman di Rocksteady. Massiccio, quasi caricaturale (fumettistico, in definitiva), il Bruce Wayne della serie Arkham è ampiamente coinvolto nella vita socio-politica della metropoli, non disdegnando apparizioni pubbliche durante le quali si espone senza troppi problemi.

Due Batman agli antipodi, quindi, quelli del film e della serie videoludica. Così sembrerebbe, almeno fino a quando non entra in gioco il quarto capitolo della tetralogia di Rocksteady, Arkham Knight. Qui troviamo un focus maggiore su Batman e non tanto sulla "maschera" di Bruce, apparendo ancora più vulnerabile che in passato, costretto a indossare un costume corazzato per riuscire a debellare la vera e propria apocalisse criminale che si è abbattuta su Gotham. I sentieri iniziano a convergere, con due Batman visibilmente "umani", privi, come sempre, di qualsivoglia superpotere (all'infuori dell'eredità finanziaria della famiglia Wayne) che li aiuti ad affrontare il male che alberga tra le strade della città.

Un tratto caratteristico del personaggio dell'uomo-pipistrello è proprio la sua immagine. Questa è l'unico repellente che ha a disposizione per debellare la criminalità a Gotham, perché Batman sa quanto un'icona possa influenzare la percezione della realtà di altri individui. La maschera non serve per nascondere agli altri la sua identità: la maschera è il suo volto, e il suo volto è paura. Una convinzione che unisce gran parte dei personaggi che vagano per Gotham (ma non solo), dallo Spaventapasseri al Joker; un elemento che accomuna molto il vigilante con i suoi folli rivali, mettendolo su un piano che oscilla in continuazione tra la luce e le tenebre.

Questo aspetto emerge molto prepotentemente dalle due interpretazioni del personaggio date, da un lato, da Matt Reeves e, dall'altro, dal team di Rocksteady. Nel primo caso, i minuti iniziali del film sono illuminanti (e, probabilmente, quelli che si cristallizzeranno con maggiore efficacia nella memoria collettiva), mentre nel secondo, pur non essendo assente nei precedenti tre episodi della saga, il tema diventa centrale in Arkham Knight, dove esplode in tutta la sua potenza durante il finale "segreto".

The Batman: l'uomo-pipistrello presentato da Rocksteady in Arkham Knight inizia a mostrare una certa vicinanza al The Batman cinematografico

L'idea dell'icona come timore perpetuo è un tema ricorrente, sì, ma che può essere fatto risalire anche ai fumetti. Quindi, non è dato sapere con precisione quanto i due universi narrativi possano aver dialogato tra loro, anche perché le due narrazioni rimangono ampiamente serrate su tematiche e generi differenti: se da un lato abbiamo un'impostazione da noir anni Quaranta, quasi un hard-boiled, dall'altro troviamo un'atmosfera più propriamente da "fanta-guerriglia urbana", con sì alcune dinamiche investigative, ma fortemente risicate rispetto al marcatissimo ruolo svolto dallo scontro aperto e altamente "pirotecnico" (oltre a una grande quantità di elementi che inficiano sul realismo generale, sostenuto vivamente dall'esperimento cinematografico). Forse non si sono neanche sfiorati, ma, in questo marasma d'incontri e scontri mediali, è perlopiù improbabile che prodotti così affini non abbiano avuto un'influenza gli uni sugli altri.