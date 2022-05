Dislyte, la recensione dell'RPG mobile "pop fantasy cyberpunk"

Ambientazione e storia devono forse qualcosa a Shin Megami Tensei, a Persona o anche The World Ends with You , facendo le dovute proporzioni: anche in questo caso, la particolarità generale deriva dal contrasto tra personaggi e scenari che richiamano la realtà contemporanea (o parzialmente futuristica) ed elementi sovrannaturali e metafisici come divinità e antiche mitologie, che in qualche modo si fondono tra loro. Quelli che sembrano normali ragazzi diventano allora reincarnazioni di antichi dei ed esseri mitologici, sullo sfondo di una minaccia ultraterrena che incombe sul mondo come una sorta di nuovo ragnarok a suon di musica pop e luci sfavillanti. Questo misto fra K-Pop, personaggi ultra-fashion, mitologie classiche e hip hop rimane sicuramente impresso ed è già abbastanza per far emergere Dislyte dalla massa di giochi simili, puntando forte su uno degli elementi che risultano fondamentali per il successo di questo tipo di titoli, ovvero il carisma del cast e dell'ambientazione.

Non basta a scrollarsi di dosso tutti gli elementi potenzialmente negativi che sono naturalmente insiti in questa tipologia di gioco, che ha ormai saturato da tempo il mercato mobile, ma può risultare fondamentale in un panorama totalmente monolitico anche dal punto di vista grafico e stilistico, dunque si tratta di un gioco che può risultare molto interessante per tutti coloro che, nonostante tutto, hanno ancora voglia di RPG gacha.

A guardare immagini e video, da cui traspare la particolare ambientazione e i personaggi creati da Lilith Games , potrebbe non risultare chiaro, ma la recensione di Dislyte tratta sostanzialmente di un altro RPG mobile con elementi gacha. Mettiamo subito le cose in chiaro: il gioco in questione aderisce perfettamente al canone ormai granitico di questo sotto-genere, senza tentare nulla di nuovo e anzi prendendo la deriva forse più avida possibile sul fronte delle micro-transazioni, ma se non altro può contare su una caratterizzazione veramente particolare, in grado di donare al tutto un'identità molto forte.

Il sistema di combattimento è a turni e si basa sull'utilizzo di abilità speciali (tre equipaggiatili per ogni personaggio, ognuna con cooldown legati alla quantità di turni richiesta per la ricarica) e caratteristiche elementali che hanno punti di forza o di debolezza contro nemici specifici. Come spesso accade, questo sistema non si basa tanto su un'elaborazione strategica dello scontro quanto piuttosto sulla matematica: più i personaggi sono avanti con il livello di esperienza e con la progressione dell'equipaggiamento e più sono forti, dunque la soluzione a ogni problema è sempre il buon vecchio grinding per incrementare i livelli, anche se per buona parte del tempo il livello di difficoltà si mantiene piuttosto basso. Questa tendenza a livellare è favorita anche da alcune scelte di design, come la possibilità di ripetere automaticamente alcune battaglie e portarle avanti in background, oltre alla classica opzione per automatizzare gli scontri e risparmiare così un po' di tempo, con la conseguenza però di annullare sostanzialmente il gameplay.

Dislyte fa veramente un ottimo lavoro nel cercare di dare una caratterizzazione peculiare a ogni aspetto del gioco, il problema è che sotto la superficie sfavillante si trovano precisamente gli stessi menù e le stesse impostazioni di qualsiasi altro RPG mobile con caratteristiche gacha. Quindi la mappa diventa un'ampia ambientazione urbana che ci porta tra strade del centro in megalopoli moderne e locali modaioli, ma non si scappa dalla solita progressione di quest composte da tre scontri in sequenza ed eventuale boss finale.

Progressione e gacha

Dislyte, altre scene dal gioco

La progressione dei personaggi è un altro elemento chiave di questo tipo di giochi e non manca ovviamente anche in Dislyte, che propone un sistema di reliquie da equipaggiare per donare potenziamenti e abilità ai personaggi, oltre ad upgrade tra incrementi di livello e ascensioni più sostanziali, tutti ovviamente legati a valute in-game da conquistare giocando ma soprattutto acquistare con le micro-transazioni, che entrano in gioco anche a causa dell'energia consumabile da investire per prendere parte alle missioni. Bilanciando un po' le numerose ricompense e magari non stando troppo dietro al PvP, che è ovviamente la modalità più selettiva, è comunque possibile non ricorrere necessariamente agli acquisti in-app per avanzare, anche se questo richiede molto più tempo.

Anche il sistema gacha non è proprio dei più generosi: i combattenti più rari, ovvero quelli di livello 5, possono essere ottenuti solo con una percentuale minima di possibilità (tra l'1 e il 3%, in base a quanto rilevato) cosa che rende estremamente difficile la loro raccolta al di fuori di bundle e pacchetti preimpostati da acquistare. La differenza in potenza ed evoluzione con i personaggi di livello più basso è notevole e la cosa emerge con particolare chiarezza nel caso del PvP. Tuttavia c'è da dire che lo stile grafico adottato da Lilith Games rende ogni esper (così vengono chiamati i combattenti in questo mondo) davvero carismatico, cosa che rende piacevole anche la raccolta di personaggi meno rari, inoltre le diverse specializzazioni ed elementi costringono a una rotazione piuttosto frequente del party composto da 5 esper.