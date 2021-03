Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 ha creato dei problemi a Bandai Namco e CyberConnect2

In una recente intervista, il CEO di CyberConnect2 Hiroshi Matsuyama, ha confessato che il suo studio ha avuto diversi problemi durante lo sviluppo di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4. I ritardi nello sviluppo e lo sforamento del budget ha creato dei problemi a Bandai Namco che, di conseguenza, si è molto arrabbiato.

Il CEO Hiroshi Matsuyama ha rilasciato l'intervista su YouTube. Potete trovarla a questo indirizzo.

Il capo di CyberConnect2 ha raccontato di come lo studio abbia avuto molte difficoltà durante lo sviluppo degli ultimi due Ninja Storm, una cosa che ha creato molti problemi sia all'interno dello studio sia nei rapporti con Bandai Namco, lo storico publisher della serie.

"Anche lo sviluppo di Storm 3 è stato difficile," ha detto Matsuyama. "Anche se tecnicamente non dovrebbe accadere dopo 25 anni [di vita dello studio], ogni anno presenta la nostra sfida più grande. E nonostante battiamo i nostri precedenti record, le cose non diventano più semplici. Ogni anno è difficile. Quindi, guardando indietro a Storm 4, non c'è davvero molto che avremmo potuto fare di meglio. Siamo stati in grado di fare tutto ciò che poteva essere fatto."

Naruto, Sakura e Sasuke, i protagonisti di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4.

"Questo è il motivo per cui ci abbiamo impiegato tanto tempo, perché abbiamo accumulato ritardo. È anche il motivo per cui abbiamo superato il budget e abbiamo finito per causare problemi anche a Bandai Namco Entertainment. E anche perché abbiamo finito per far arrabbiare il publisher e creare disagi a tutti. Il risultato, tuttavia, è stato comunque un bel gioco. Sarebbe sbagliato dire che è andato tutto bene. Per fortuna, molte persone ci hanno aiutato e dato supporto. È grazie a loro se siamo in grado di continuare a sviluppare giochi ogni giorno."

