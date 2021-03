Dead Island 2 solo su PS5, Xbox Series X|S e PC? Dambuster sembra puntare alla next gen

Dead Island 2 potrebbe saltare completamente la generazione in conclusione e passare direttamente a PS5, Xbox Series X|S e PC, in base a quanto si rileva guardando il sito ufficiale del team Dambuster, che sta sviluppando il gioco.

Sul riferimento ufficiale del team, in particolare nella sezione dedicata agli annunci di lavoro, si legge che Dead Island 2 è in sviluppo per "console next gen e PC", dunque anche senza specificarle chiaramente sembra indirizzato direttamente a PS5 e Xbox Series X|S oltre che al PC, con le versioni PS4 e Xbox One che potrebbero dunque essere state cancellate.

Tra gli annunci di lavoro emerge peraltro la ricerca di programmatori con esperienza nell'uso di DirectX 12 e DirectX Ray Tracing. Dead Island 2 sembra sia costruito su Unreal Engine 4, ma la conoscenza di DirectX 12 e della soluzione per il ray tracing specificamente legata alle API Microsoft pare che sia una base indispensabile per i candidati.

Nel frattempo, del gioco non si sa praticamente ancora nulla: passato da Yager a Dambuster nel 2019, Dead Island 2 ha attraversato uno sviluppo a dir poco travagliato. Tempo fa sono comparse le prime immagini di una build vecchia, ma non ci sono state conferme sullo stato di salute del survival horror in questione. In ogni caso, Deep Silver ha suggerito anche di recente che Dead Island 2 non è stato cancellato.