PS5 è la più venduta a febbraio in UK, battuto Nintendo Switch di un soffio

Il capo di GameIndustry è solito diffondere i dati più interessanti provenienti dal Regno Unito prima del tempo. Dovrebbe mancare, infatti, ancora qualche giorno prima dei dati ufficiali, ma a quanto pare PlayStation 5 è stata la console più venduta di febbraio. In seconda posizione si è piazzata Nintendo Switch, con uno scarto di sole 3000 unità.

Xbox Series X e Series S non sono state nominate, non sappiamo perché molto distanti dalla testa della classifica o per mancanza di dati ufficiali da parte di Christopher Dring. Sia le console di nuove generazione di Microsoft e sia quella di Sony stanno avendo problemi di approvvigionamento, una cosa che ne sta limitando le vendite totali. Queste ristrettezze potrebbero prolungarsi ancora a lungo, dato che tutti i produttori di chip mondiali sono in affanno, rallentando non solo il mercato console, ma anche quello delle macchine e dei PC.

Le robuste vendite di PS5 hanno fatto crescere anche le vendite di Spider-Man.