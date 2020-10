Naruto: Tsunade e Kakashi in versione femminile nei cosplay di findnicolehere

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 ottobre 2020, vogliamo proporvi due nuovi cosplay dedicato ad un anime e manga piuttosto noto in tutto il mondo, Naruto. I costumi che vi proporremo però saranno ora perfettamente fedeli all'opera di partenza... ora molto più liberi.



Tanto per cominciare, la cosplayer findnicolehere ha dedicato il suo primo lavoro a Tsunade, personaggio certamente affascinante di Naruto. Questo è il cosplay fedele dei due, come noterete da interpretazione, vestito e accessori. L'accoglienza su Instagram è stata più che positiva.