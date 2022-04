Naruto: youtuber rimonta l'intera serie togliendo tutti i riempitivi per la sua ragazza

Uno youtuber ha rimontato l'intera serie Naruto per togliere tutti i riempitivi, solo per consentire alla sua ragazza di guardarla senza soffrire. Alcune serie giapponesi, soprattutto quelle shōnen più commerciali, sono piene di episodi o interi archi narrativi che fungono da riempitivi, ossia che vengono inseriti tanto per allungare il brodo. In alcuni casi la narrazione è rallentata con ogni possibile tecnica, sempre per lo stesso motivo.

Pensate a serie come Inuyasha, Dragon Ball, One Piece e, appunto, Naruto e a quante volte vi siete trovati a guardare episodi che vi hanno fatto innervosire per la loro inutilità rispetto alla trama principale, magari con storie secondarie non raccontate nei manga da cui sono tratte.

Lo youtuber Oceaniz ha quindi voluto fare un regalo a Laura, la sua ragazza, e a se stesso per poter guardare di nuovo Naruto insieme a lei, come raccontato a Kotaku: "Naruto è stata una serie davvero importante per me. Mi piace condividere cose che per me sono importanti con persone che considero importanti."

Oceaniz aveva già provato a convincere Laura a guardare Naruto con lui, ma la prospettiva di guardare tutti i 720 episodi da cui è composta la serie non era molto appetibile per la ragazza. Comunque sia, con il tempo la ragazza si è appassionata agli anime, guardando serie come My Hero Academia, L'Attacco dei Giganti, Le Bizzarre Avventure di JoJo e altre, e la prospettiva di vedere Naruto si è fatta più appetibile.

Così Oceaniz ha deciso di farle un regalo e togliere tutte le parti considerate inutili dall'anime.

Per riuscirci ha impiegato tre mesi. Nel video che trovate poco sopra, potete ascoltarlo mentre spiega il lavoro fatto e racconta quali sono stati i tagli più difficili. Ad esempio alcuni flashback che appaiono più di venti volte nel corso delle puntate, oppure alcuni interi episodi. Cosa non si fa per amore.