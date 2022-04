Returnal: Ascension, un video sulle musiche dell'aggiornamento

Returnal torna a mostrarsi con un video, dedicato in questo caso alle musiche dell'aggiornamento Ascension per lo sparatutto in stile roguelike firmato Housemarque.

Premiato come gioco dell'anno ai BAFTA 2022, Returnal vanta senza dubbio una colonna sonora straordinaria, capace di adattarsi dinamicamente alle varie situazioni: un aspetto che in Ascension è stato ulteriormente valorizzato.

A spiegarlo nel filmato è la voce di Glen Andrew Brown, membro del team Creative Arts Music di PlayStation Studios, che mette in evidenza determinate sequenze e il sistema secondo cui l'accompagnamento musicale cambia registro.

Composte da Bobby Krlic, le musiche di Returnal e Ascension possono essere ascoltate su tutte le piattaforme di streaming musicale: ecco i link.