Need for Speed Hot Pursuit Remastered avrà nuovi contenuti e cross-play

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered dovrebbe essere annunciato in via ufficiale oggi pomeriggio, ma molte informazioni come la presenza di nuovi contenuti, il cross-play, la data di uscita e anche le prime immagini sono praticamente già emerse online a causa di vari leak.

L'utente Twitter Renka_schedule sembra aver raccolto tutte queste informazioni dalla registrazione del gioco presso i listini di vendita degli store nipponici e a questo punto possono essere considerate quasi ufficiali. In attesa della presentazione prevista per oggi, si parla della data di uscita fissata per il 6 novembre 2020, di tre screenshot e di qualche dettaglio sui contenuti.

Oltre a riproporre in toto il gioco originale, Need for Speed: Hot Pursuit, uscito nel 2010 su PC, PS3 e Xbox 360, sembra che la versione rimasterizzata proponga anche dei nuovi contenuti, per un totale di circa 6 ore di gameplay inedito con oltre 30 nuove sfide, nuovi elementi cosmetici da conquistare, obiettivi e altre novità.

Tra le maggiori nuove introduzioni c'è però il multiplayer online cross-platform, che potrebbe alquanto ravvivare il comparto in questione per il racing game di Electronic Arts. L'originale Hot Pursuit si presentava come un capitolo alquanto classico, molto vicino al canone della serie con corse clandestine e grande accento sugli inseguimenti con la polizia e questo remaster ovviamente seguirà il medesimo canovaccio, con una rielaborazione tecnica generale e i nuovi contenuti annunciati.

Da notare che il leak parla solo delle versioni PS4 e Nintendo Switch, ma il gioco dovrebbe essere disponibile su praticamente tutte le piattaforme. Non è la prima volta che se ne parla, visto che ci sono state diverse voci di corridoio al riguardo: prima con due misteriosi teaser da parte della stessa EA, e poi con un altro leak emerso anche ieri a conferma. Per tutte le informazioni ufficiali attendiamo dunque la presentazione fissata per oggi alle ore 17:00.