Giochi Nintendo Switch: Foregone e Falcon Age nella settimana del 5 ottobre 2020

La settimana del 5 ottobre 2020 ha avuto inizio: dopo avervi mostrato tutti i giochi in uscita su PS4 è il momento di dare un'occhiata anche a tutti i giochi Nintendo Switch in uscita nei prossimi sette giorni. Produzioni secondarie questa volta, ma che comunque potrebbero interessarvi.



Si comincerà proprio oggi con la pubblicazione su Nintendo Switch di Foregone, "un platform d'azione 2D veloce e fluido, ricco di loot leggendari e grafica mozzafiato. Dovrete raccogliere un arsenale di potenti armi e svelare una storia di rimpiante e di cospirazione. Il tutto mentre vi farete strada tra orde di nemici per salvare Calagan".



Giovedì 8 ottobre 2020 sarà invece il turno di Falcon Age. "Fai squadra con il tuo amico rapace e respingi gli invasori che stanno privando la tua terra di vitali risorse. Accompagna Ara e il suo falco in un'avventura in prima persona ricca d'azione in cui dovranno riconquistare le loro radici culturali e respingere i robot colonizzatori. Esplora un pianeta devastato da tempeste di sabbia e povero di risorse riscoprendo l'arte perduta della caccia col falco. Dovrai imparare a cacciare, raccogliere risorse, creare oggetti e creare un legame con il tuo compagno, mentre usi le tue nuove abilità per aiutare la resistenza a riconquistare la tua terra dagli invasori meccanici".



E infine venerdì 9 ottobre 2020 arriverà una produzione più rilevante, l'atteso FIFA 21. "FIFA 21 è il nuovo capitolo della serie blockbuster di Electronic Arts. Nuova grafica, nuova fisica e la stessa immediatezza e profondità: EA Sports è nuovamente pronta a conquistare ogni classifica di vendita".



Riassumiamo tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch nella settimana del 5 ottobre 2020, in un rapido elenco ordinato per date di lancio. Acquisterete qualcosa in particolare? In caso fatecelo sapere con un bel commento.