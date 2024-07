Nell'anime di NieR: Automata appaiono due CEO di Square Enix come boss

L'ultimo episodio dell' adattamento anime di NieR: Automata ha mostrato due boss inediti : due amministratori delegati, o CEO che dir si voglia, di Square Enix , che sono apparsi nello sketch finale (ce ne sono in moltissimi anime). Lo sketch ha come protagonisti l'ex presidente di Square Enix Yosuke Matsuda e l'attuale presidente Takashi Kiryu.

Lo sketch

Lo sketch inizia con Pod 042 che introduce uno dei molteplici finali presenti nel videogioco NieR: Automata. Continua con i pupazzi di 2B e 9S che osservano varie forme di vita meccaniche che competono in un'arena. 2B e 9S alla fine si uniscono allo scontro, finché non compaiono l'ex presidente di Square Enix Yosuke Matsuda e l'attuale presidente Takashi Kiryu per affrontarli. Lo sketch termina con una casella di testo giapponese che descrive la fine delle forze YoRHa e dell'umanità, sopraffatti dal potere dei super boss CEO.

Se vi interessa, potete vedere lo scontro nel video allegato a un post su X:

Attenzione, perché stiamo per dare una piccola anticipazione sul gioco. Se non volete averla, nonostante l'età dello stesso, non leggete oltre.

Gli scontri con i CEO di Square Enix apparivano come combattimenti bonus segreti nel DLC 3C3C1D119440927 di NieR Automata. All'epoca, i protagonisti erano Yosuke Matsuda e l'allora CEO di PlatinumGames, Kenichi Sato. Inoltre, il produttore della serie NieR, Yosuke Saito, ha confermato che le voci degli ex e attuali CEO di Square Enix sono state registrate specificatamente per lo sketch.

La seconda parte della stagione dell'anime NieR Automata Ver1.1a è attualmente in onda ed è disponibile in streaming su Crunchyroll. Il gioco è disponibile per PS4, Switch, Xbox One e PC.