Pubblicato PCSX2 2.0, che fa arrossire l'emulazione di PS2 su PS5

Verso la compatibilità completa

"PCSX2 ha ricevuto oltre 6000 modifiche, superato i 100 milioni di download e festeggiato il suo 20° anniversario!" hanno esordito gli sviluppatori sulla pagina ufficiale, per poi illustrare lungamente tutti i cambiamenti. Il primo è quello dell'interfaccia grafica, passata dalla vecchia wxWidgets alla più moderna Qt, che adegua PCSX2 agli standard di altri emulatori moderni.

La nuova interfaccia grafica del PCSX2

Inoltre è stato abbandonato l'uso dei plugin, pur avendo mantenuto molte delle funzioni associate. Lì dove possibile sono stati contattati gli autori di quelli più usati e diffusi per far integrare il codice direttamente dentro PCSX2, in modo da ridurre la frammentazione e i problemi collegati. "Ciò significa che il programma può essere compilato da un singolo file; non è più necessario compilare separatamente i plugin e collegarli dinamicamente!"

Inoltre è stato semplificato il processo di configurazione dei singoli giochi, che ora non vanno più ritoccati a mano di volta in volta, e sono state aggiunte delle pre-impostazioni ottimali, nate dai test effettuati dagli sviluppatori e dalla comunità.

La compatibilità è stata ampliata moltissimo, con un solo gioco rimasto incompatibile, ed è stata aggiunta la modalità "Big Picture" per giocare in comodità sulla televisione. Aggiunte anche opzioni per rendere più veloce il processo di applicazione delle patch di traduzione amatoriali dei giochi e tanto altro ancora. 6.000 modifiche sono davvero tante, in effetti.

Come sempre in questi casi vale la pena di ricordare che emulare è una pratica legale, come stabilito da diverse sentenze di tribunale internazionali, a patto di avere le copie originali dei software che si utilizzano, nel caso i giochi di PS2.