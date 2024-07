Cosa giocherete questo weekend? 1000xRESIST, The Land Beneath Us o altro?

È luglio e fa caldo, ma la banalità non ci salverà dal fine settimana, durante il quale dobbiamo scegliere a cosa giocare per passare l'agognato tempo libero. Probabilmente suderemo un po' di più di fronte alla nostra console / PC / portatile / telefono / frigorifero smart o quant'altro, ma ciò non ci impedirà di lanciare qualche gioco e darci alla pazza gioia. Purtroppo l'ultima non è stata una settimana proprio ricchissima in termini di uscite, ma qualcosa da giocare c'è lo stesso. Al limite si può sempre aprire la cassaforte del backlog e tirarne fuori qualcosa. Insomma, a prescindere dal caldo e dalle poche novità, la domanda rimane sempre quella: cosa giocherete questo weekend?

I giochi della settimana

L'unico gioco uscito in settimana che abbiamo recensito è Anger Foot di Free Lives. Si tratta di un particolare sparatutto in prima persona in cui si combatte a suon di calci, letteralmente. Lo studio di sviluppo di Genital Jousting ha realizzato un'altra folle opera piena di humor e adrenalina, incentrata più sulla costruzione del ritmo del gioco che su altri fattori tipici del genere. Insomma, è sicuramente un titolo un po' particolare, ma di quelli che si possono amare se ci si lascia coinvolgere dalle sue dinamiche. Se vi incuriosisce, leggete la nostra recensione per altri dettagli.

Uno dei folli nemici di Anger Foot

Con le nuove uscite abbiamo in realtà finito, ma in settimana abbiamo recuperato un paio di giochi davvero validi degli scorsi mesi a cui abbiamo dedicato delle recensioni. Il primo è The Land Beneath Us, uno strategico roguelike davvero particolare in cui si assegnano armi a ogni direzione e si combatte cercando di piegare il campo di battaglia alle nostre capacità. È davvero ben fatto e potrebbe rivelarsi la sorpresa che stavate aspettando. Se avete dei dubbi, c'è sempre la nostra recensione per chiarirveli.

Altro titolo di rilievo è 1000xRESIST, un action thriller futuristico di sunset visitor che sta diventando un titolo di culto su Steam, dove ha raccolto il 97% di recensioni positive. È piaciuto anche al nostro Fabio di Felice nella sua recensione, dove ce lo ha raccontato come un gioco incentrato sul lato narrativo che si rifà a Neon Genesis Evangelion e NieR: Automata. Insomma, è un grosso e riuscito mescolio di generi messi al servizio di una storia appassionante che cattura dall'inizio alla fine.

Se i tre giochi proposti non vi soddisfano, potete sempre rivolgervi al vostro backlog che, come tutti i backlog, se ne sta lì solo e triste in attesa di un po' di affetto. Del resto è sempre meglio avere tanti giochi a disposizione così da poter scegliere in base al nostro stato d'animo, invece che essere obbligati a seguire solo una certa via. Dunque, cosa giocherete questo fine settimana?