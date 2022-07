NES: fan ha impiegato nove mesi per costruire un tavolino da caffè a forma di controller funzionante

Un fan del NES, l'utente Khjunky su Reddit, ha dedicato nove mesi a costruire un tavolo da caffè a forma di controller della storica console, completamente funzionante. In che senso? Non solo l'oggetto è stato scolpito con grande maestria, ma la croce direzionale e i pulsanti sono utilizzabili per giocare. Basta collegarlo e il gioco è fatto!

Il tavolino controller NES in tutto il suo splendore

A questo link potete vedere numerose foto che documentano tutte le fasi della lavorazione, compreso il montaggio delle parti elettroniche. Come potete notare, Khjunky non ha risparmiato sulla qualità delle componenti.

Certo, non è il modo più pratico per giocare con il NES, ma è sicuramente uno dei più originali e personali. Inoltre l'oggetto è realizzato così bene che immaginiamo farà subito gola a qualche collezionista.

La console di Nintendo ha ormai quasi quarant'anni, ma l'amore di molti non accenna a diminuire, soprattutto negli Stati Uniti dove fu un vero e proprio fenomeno e segnò la rinascita del settore console. Questo spiega tributi del genere, che in un certo senso vanno anche oltre le celebrazioni ufficiali, perché dimostrano grande creatività e inventiva.