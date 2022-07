Xenoblade Chronicles 3: un video presenta la musica della mossa speciale Assalti di gruppo

Nintendo Italia ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Xenoblade Chronicles 3 e più precisamente a una delle musiche del gioco. Si tratta della OST dedicata agli Assalti di gruppo.

La descrizione del video recita: "Sentirai questo energico brano in Xenoblade Chronicles 3 quando attivi un Assalto di gruppo. Scatena attacchi e mosse speciali uno dopo l'altro per non lasciare scampo ai nemici!"

Gli Assalti di gruppo di Xenoblade Chronicles 3 sono definiti come "l'apoteosi del lavoro di squadra. Scatenane uno al momento giusto per dare a ogni membro della tua squadra l'opportunità di lanciare un potente attacco basato sulle Tecniche. Prova a eseguire più Assalti di gruppo in serie!".

Nel nostro provato vi abbiamo raccontato che "Xenoblade Chronicles 3 si sta rivelando un GDR strepitoso già dalle prime ore, al netto di un'introduzione un po' più debole rispetto ai fuochi artificiali dei due episodi precedenti. Ma questo è dovuto anche alle aspettative che Monolith Soft ha creato nei fan della serie e se la narrativa riuscirà a stupirci positivamente ve lo sapremo dire solo tra qualche settimana nella nostra recensione. Per adesso vi possiamo anticipare che il sistema di combattimento è ottimo e il team di Takahashi ha messo mano alle spigolosità di Xenoblade Chronicles 2 per consegnare un gameplay più snello e intuitivo che ci sta divertendo moltissimo sia sul TV che in portabilità."