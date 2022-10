Netflix ha 55 giochi in sviluppo: la compagnia punta sempre di più sui videogame

Netflix ha attualmente 55 giochi in fase di sviluppo, tra cui altri giochi basati su franchise di sua proprietà. L'informazione proviene direttamente dalla società tramite una lettera agli investitori pubblicata martedì.

La strategia di Netflix si fonda sulla speranza che gli abbonati vedano i giochi come un'altra ragione per continuare ad abbonarsi. La compagnia dichiara, tramite la lettera agli investitori: "Stiamo vedendo alcuni segnali incoraggianti che portano a una maggiore fidelizzazione". Netflix ha affermato che i suoi investimenti in ambito videoludico sono un "viaggio pluriennale", indicando che continuerà a investire per il lungo periodo.

È interessante notare che Netflix non dice se i giochi in sviluppo sono specificamente per mobile: anche se è credibile che gli sforzi produttivi siano in tale direzione, esiste sempre la remota possibilità che la compagnia abbiamo prima o poi intenzione di pubblicare qualcosa anche per altre piattaforme.

La collaborazione tra Ubisoft e Netflix per giochi mobile

La verità è che l'attuale offerta di giochi disponibili tramite Netflix è già piuttosto buona e offre opere di alto livello come Into the Breach, Heads Up! e Before Your Eyes, vincitore di un BAFTA. Tutti i giochi non includono pubblicità o acquisti in-game tramite microtransazioni. Da poco si è anche aggiunto Immortality, capolavoro di Sam Barlow.

A settembre, la società ha dichiarato che avrebbe creato uno studio di giochi first party a Helsinki, in Finlandia. In precedenza, ha anche acquisito alcuni studios. L'azienda prevede di avere più di 50 giochi disponibili sul servizio entro la fine dell'anno.

Ubisoft ha anche stretto una collaborazione per tre giochi per Netflix, che saranno esclusive del servizio: uno di essi è un gioco di Assassin's Creed.