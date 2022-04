Netflix: il crollo ha fatto diventare virale un vecchio tweet di Blockbuster

Il crollo di Netflix in borsa il 20 aprile, dovuto al calo degli utenti nel primo trimestre del 2022, ha fatto diventare virale un vecchio tweet di Blockbuster, la defunta catena di videoteche, morta proprio a causa dell'emergenza di servizi di streaming video.

Come potete leggere, il tweet risale al 2011 e chiede agli utenti perché stanno lasciando Netflix: "Scrivete in un tweet perché state lasciando Netflix. I tre tweet migliori e più creativi che useranno #GoodbyeNetflix vinceranno un anno di abbonamento a Blockbuster!"

Blockbuster lo scrisse perché proprio in quel periodo Netflix fece registrare una grossa perdita di utenti, evento mai verificatosi di nuovo, almeno fino a oggi. Probabilmente la catena voleva provare a cavalcare il momento di calo per tentare di tirarsi fuori dal pantano in cui si trovava e che la portò alla chiusura definitiva nel 2014.

Molti hanno riesumato il tweet anche in virtù dell'annuncio dell'arrivo delle pubblicità su Netflix e hanno deciso di rispondere dopo più di 11 anni, motivando la loro scelta di disdire l'abbonamento. Naturalmente non manca l'ironia, con tanti che chiedono se sia troppo tardi per partecipare al concorso.

Naturalmente è davvero prematuro parlare di una crisi sistemica di Netflix, visto che la perdita di utenti è stata complessivamente modesta e la piattaforma conta ancora più di 200 milioni di abbonati. Comunque sia un contraccolpo era davvero inevitabile.