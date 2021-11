Netflix down, segnalati disservizi in tutta Italia

Problemi per Netflix, che risulta down in moltissime zone d'Italia. Le segnalazioni in merito vanno moltiplicandosi sui social, dove l'hashtag #netflixdown è diventato trend. In particolare su Twitter le testimonianze sono diverse. La compagnia non ha ancora pubblicato comunicati ufficiali in merito a ciò che sta accadendo. Si spera che i problemi siano risolti velocemente.

Da notare che ci sono molte segnalazioni anche da parte di utenti non italiani, il che potrebbe significare che il problema è su scala Europea o globale. C'è anche da dire che molti non stanno registrando alcun disservizio, quindi potrebbe trattarsi di una situazione più gestibile di quanto inizialmente ipotizzato dai colpiti.