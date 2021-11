The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition, Todd Howard risponderà alle domande su Reddit

The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition sta per arrivare e Todd Howard ha deciso di mettersi in gioco tenendo una sessione di domande e risposte su Reddit. Il piccolo evento si terrà mercoledì 10 novembre 2021 alle ore 19:00 nella sezione AMA. Considerate che sarà tutto dal vivo, quindi Howard risponderà in diretta alle questioni che gli saranno poste.

The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition è la nuova edizione del quinto capitolo della serie delle Elder Scrolls, che vanterà l'aggiunta di più di 500 mod realizzate dai fan e pubblicate nel Creation Club. Come già riportato, si tratta dell'ennesima riedizione del gioco, che nei suoi dieci anni di vita è stato pubblicato su una moltitudine di sistemi, in edizioni aggiornate e migliorate.

The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition sarà disponibile a partire dall'11 novembre 2011, pardon, 2021 su PS5, Xbox Series X e S, PS4, Xbox One e PC.