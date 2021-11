Riot Games ha portato tutti i suoi giochi su Epic Games Store

I giochi di Riot Games sono ora scaricabili tramite Epic Games Store. Si tratta di una mossa a sorpresa, visto che finora erano accessibili solo dai client proprietari dello studio. Che c'enti qualcosa il fatto che Riot è posseduta da Tencent, che a sua volta ha delle quote di Epic Games? Difficile dirlo, comunque sia da adesso è possibile scaricare League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics e Legends of Runeterra direttamente dal client del negozio, come avviene per gli altri free-to-play presenti nel suo catalogo.

Considerata la dimensione dei diversi giochi, in particolare di League of Legends, si tratta di un'ottima notizia anche per l'Epic Games Store, che sicuramente guadagnerà qualche utente grazie a titoli così famosi. In fondo sono solo tra i più giocati al mondo.

Riot Games ha portato quattro giochi su Epic Games Store

La collaborazione tra le due compagnie pare essere molto più stretta di quanto si pensi, visto che proprio oggi è stato annunciato l'arrivo di Jinx, un personaggio di LoL, in Fortnite. Si tratta della prima volta che un personaggio del MoBA appare in un gioco non pubblicato da Riot Games.

Tutti questi vari movimenti sono anche strumentali alla promozione della serie Netflix Arcane, tratta da League of Legends, in arrivo il 6 novembre 2021.