Netflix: film e serie TV gratis in Italia, lista e link per vederli

Netflix ha avviato anche in Italia un'interessantiassima la promozione che consente di vedere gratis alcuni dei suoi film e delle serie TV più famose. Nella lista completa troviamo nomi come Stranger Thingse Bird Box e I Due Papi, che possono essere visti seguendo il link proposto in fondo a questa notizia senza il bisogno di sottoscrivere un account e senza costi aggiuntivi.

Se pensate che l'azienda di Reed Hastings sia impazzita, dovrete ricredervi. Si tratta di un'interessante strategia pensata per stuzzicare gli appetiti di coloro che non sono abbonati, in modo da spingerli a provare il servizio e pagare per vedere il resto della stagione.

Questo perchè se i film possono essere visti nella loro interezza, le serie TV danno solo la possibilità di vedere la puntata pilota: per scoprire il resto sarà necessario acquistare un abbonamento.