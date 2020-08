Horizon Zero Dawn su PC, la patch 1.03 corregge molti problemi tra deformazione della neve e altro

Horizon Zero Dawn in versione PC ha ricevuto un sostanzioso aggiornamento in queste ore, con la patch 1.03 che ha corretto diversi problemi emersi per il gioco, che come abbiamo visto su piattaforma Windows ha avuto un avvio tecnicamente un po' complicato.

Per quanto riguarda gli aggiustamenti tecnici, la patch in questione aggiusta il problema di eccessivo utilizzo delle risorse della GPU che causavano instabilità generale al sistema, oltre a un problema legato all'utilizzo dell'Asynchronous Compute. Tra gli altri aggiustamenti si rilevano le correzioni di crash nella gestione dell'AI e altri riguardanti cambiamenti di monitor o di dimensioni della finestra.

Altre correzioni riguardano la progressione del gioco, come il fatto che Aloy rimanesse bambina senza passare al modello adulto, inoltre la patch reinserisce la deformazione delle neve che era uno dei cambiamenti più evidenti nella versione PC rispetto a quella PS4.

Tra i miglioramenti vari troviamo inoltre lo scaling in 4K che ora funziona a dovere, una maggiore precisione nel limitatore degli fps, correzione ad alcuni errori di traduzione emersi nel gioco, e vari altri aggiustamenti legati al controllo della versione di Windows, agli avvisi sui requisiti minimi, sui salvataggi e sulla validazione del profilo giocatore.

Trovate tutti i dettagli al riguardo, con le note complete della patch, a questo indirizzo sul sito ufficiale di Guerrilla Games.