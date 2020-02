Netflix, nuova riga top 10 per nazioni aggiornata giornalmente in rilascio in tutto il mondo

Netflix sta rilasciando in tutto il mondo una nuova riga top 10 che giornalmente indica i contenuti più visti nella nazione dell'utente, tra quelli considerati più rilevanti per lui o per lei. La nuova riga si va a posizionare tra le molte altre già disponibili. Netflix spera che aiuti gli utenti dubbiosi a trovare dei nuovi contenuti da guardare.



La nuova riga top 10 di Netflix è già stata testata in Messico e nel Regno Unito, dove pare abbia riscosso un buon successo. Tra le opzioni di personalizzazione offerte, spicca la possibilità di dividere i film dalle serie TV. Inoltre i contenuti nella top 10 appariranno anche nelle altre righe con un badge di riconoscimento, in modo da essere sempre individuabili.



Netflix studia da quando è nata il modo per far arrivare certi contenuti agli utenti. La novità di questa caratteristica è però la sua unicità: è la prima volta che il colosso dello streaming propone una classificazione gerarchica. Evidentemente ha iniziato a sentire l'esigenza di dare più punti fermi agli utenti, ossia dei consigli più diretti e meno fraintendibili.



Staremo a vedere se la nuova riga sarà davvero d'aiuto e riuscirà a catturare l'attenzione degli utenti o se appesantirà soltanto l'interfaccia di Netflix. Certo, il rischio è che in questo modo molti guardino solo i contenuti nella top 10, perdendosi molto di ciò che un servizio con così tanti contenuti ha da offrire.