Minecraft usato per ricreare Metroid Fusion, ci sono voluti 7 anni

Uno sviluppatore, chiamato Brenden, ha pubblicato un video in cui mostra i progressi del suo Metroid Fusion rifatto in Minecraft, versione vanilla, progetto cui lavora dalla bellezza di sette anni. Guardate il video allegato al post reddit in fondo alla notizia: è davvero impressionante il momento in cui svela dove sta girando questa fedelissima replica del gioco di Nintendo.



Non è la prima volta che Brenden mostra la sua opera in pubblico (ha anche un canale YouTube dove mostra i suoi progressi), ma è la prima volta che viene notato e diventa virale. Comunque sia, attualmente il suo Metroid Fusion in Minecraft vanta un'ottima gestione della telecamera, la simulazione fisica completa di Samus, sprite e background animati e tanto altro. Il suo obiettivo è quello di ricreare una copia il più fedele possibile del titolo per Game Boy Advance, che evidentemente deve amare molto.



Quella di Brenden non è la prima impresa di questo tipo. Ad esempio nel 2015 tal Magib1 ricreò Pokémon Rosso, sempre utilizzando la versione vanilla del gioco di Mojang. Spremuto all'osso, Minecraft diventa una specie di engine programmabile che consente di fare molto più di ciò che si vede giocando normalmente.



Brenden è anche consapevole che Nintendo potrebbe costringerlo a rimuovere il gioco in qualsiasi momento, ma non gli interessa, visto che ha fatto ciò che ha fatto solo per divertimento.