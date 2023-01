Netflix, serie TV e film più visti in Italia: la classifica al 22 gennaio 2023

Netflix ha aggiornato la classifica delle serie TV e dei film più visti in Italia, in questo caso dal 16 al 22 gennaio 2023. Ebbene, la seconda stagione di Vikings: Valhalla ha esordito in seconda posizione, subito dietro l'inamovibile Ginny & Georgia.

Ginny & Georgia Stagione 2 Vikings: Valhalla Stagione 2 Mercoledì Stagione 1 Ginny & Geogia Stagione 1 La Regina del Sud Stagione 3 The Good Doctor Stagione 5 Caleidoscopio Sky Rojo Stagione 3 Alice in Borderland Stagione 2 Vikings: Valhalla Stagione 1

Per quanto concerne invece i film di maggior successo sulla piattaforma streaming, che ha da poco visto un cambio ai vertici con le dimissioni del CEO Reed Hastings, The Pale Blue Eye - I Delitti di West Point con Christian Bale scende in terza posizione.

La Scuola Cattolica Mystic River The Pale Blue Eye - I Delitti di West Point Dog Gone Jung_E Glass Onion: Knives Out Ofelia: Amore e Morte Coco Before Chanel Harry Potter e la Camera dei Segreti Sotto il Cielo delle Hawaii

Dopo la vera e propria invasione dei film della saga di Harry Potter, avvenuta due settimane fa, la top 10 si è normalizzata e ha visto, fra le altre cose, il debutto della produzione sci-fi Jung_E.